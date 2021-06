Moções, pedidos, projetos e aumento de tarifas do transporte são pautas da sessão da câmara

Destaque



30 de jun de 2021

Os parlamentares do município de Itamaraju estiveram reunidos em mais uma sessão ordinária nesta terça-feira (30). No entanto, a última audiência do semestre foi marcada por moções e documentos com aumento de tarifas do transporte de passageiros.

De forma graciosa houve a solenidade de entrega das moções de aplausos aos delegados da cidade e para a comandante da 43ª CIPM, por proporcionar mais de 90 dias sem o registro de homicídios no município.

Nos atos regimentais foram lidas a ATA da sessão anterior e texto bíblico, com aprovação do documento que relata as ações anteriores presidida pelo vereador Rubens do Hospital.

Em pequeno expediente tiveram a apresentação dos projetos, pedidos e indicações, proposto ou destinados a casa legislativa.

Indicações 043/2021 e 044/2021, com solicitações de complementação de pavimentação de ruas;

Pedidos de Providência 088/2021, 089/2021, 090/2021, 091/2021, 092/2021, 093/2021, 094/2021 e 095/2021, com proposições de construções, pavimentações, reparos e cuidados de unidade, locais de lazer, prédios públicos.

Também foi aprovado pela casa, o projeto que concede o Título de Cidadão Honorário de Itamaraju ao médico Cristiano Barreto.

Os projetos 12 e 13, foram aprovados pelos vereadores regulamentando o aumento dos valores cobrados no transporte coletivo, que chegará a R$ 3,50 e os mototaxistas poderão cobrar R$ 6,00 (seis reais), nos horários entre 6 da manhã até 23 horas. No período posterior as 23 horas a tarifa de R$ 7,00 (sete reais).

Os vereadores ainda aprovaram uma emenda, inserindo multas e penalidades aos mototaxistas que cobrarem valores acima do regulamentado.

Caso o cliente for cobrado acima, deverá anotar número do ALVARÁ ou obter informações sobre o profissional e poderá denunciar nos canais oficiais da prefeitura (OUVIDORIA), também na própria administração, solicitando assim apuração dos fatos. Com as devidas comprovações, o mototaxista será obrigado a pagar multa de 01 salário mínimo (que será direcionado ao denunciante), em caso de reincidências poderá perder o ALVARÁ.

Os projetos, indicações e pedidos de providências foram aprovados de forma unânime.

A próxima sessão acontecerá na segunda semana de agosto às 19 horas.