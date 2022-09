Modelo de reality da Netflix expõe relacionamento com atacante Richarlison

A modelo alagoana Sandri Oliveira, de 21 anos, “expôs”, nas redes sociais, o relacionamento com o atacante Richarlison, jogador do Tottenham e da Seleção Brasileira.

Nos últimos dias, a modelo publicou diversas fotos nas redes sociais assistindo a jogos do Tottenham, até mesmo em duelos fora de casa. Sandri também divulgou momentos ao lado do atacante.

Em um dos registros, a modelo postou um vídeo de Richarlison dando autógrafos para crianças na saída do estádio do Tottenham. “Ele é incrível”, elogiou Sandri Oliveira.

A modelo é uma das atrações da versão brasileira do reality show Brincando com Fogo, da Netflix, que estreia em 28 de setembro. No programa, 14 solteiros precisam ficar 40 dias sem contatos físicos com outros participantes para ganhar o prêmio de R$ 500 mil.