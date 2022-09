Modelo do Only Fans envia nudes para desconhecidos em aeroporto e é criticada

A modelo e criadora de conteúdo para a plataforma OnlyFans Alaska Clarke recebeu várias críticas após enviar nudes para desconhecidos em um aeroporto. Em seu perfil no TikTok, Alaska revelou que usou o AirDrop, aplicativo que permite compartilhamento de fotos entre dispositivos como iPhone e iPad através de bluetooth ou Wi-Fi, para enviar fotos íntimas para pessoas aleatórias enquanto aguardava seu voo. “Enviando nudes para caras aleatórios no aeroporto com o AirDrop”, disse a modelo no vídeo, que já soma mais de 2 milhões de visualizações. O vídeo gerou polêmica e fez com que Clarke recebesse diversas críticas de seguidores. “Há crianças e pessoas casadas no aeroporto”, disse um internauta. “Isso não é considerado uma agressão sexual ou algo assim?”, questionou outro. Outros também questionaram se Alaska não se sentia envergonhada de fazer isso. A modelo, por sua vez, respondeu um internauta, dizendo que não se envergonha em fazer isso.