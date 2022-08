Modelo posa para Vogue com fita segurando o rosto após ficar ‘deformada’

A famosa modelo Linda Evangelista, que fez sucesso nos anos 90, voltou a estampar uma capa de revista após passar por um procedimento estético que deu errado. A modelo foi clicada para a Vogue e revelou ter usado ‘fita e elástico’ para segurar o rosto. Em setembro do ano passado, ela fez o tratamento CoolSculpting (congelamento de gordura) e, ao invés do seu tecido adiposo diminuir, ele aumentou de tamanho, o que segundo ela a deixou “permanentemente deformada”. A modelo de 57 anos processou a Zeltiq Aestehtics e disse ter entrado em depressão após o procedimento. “Essa não é minha mandíbula e pescoço na vida real – e eu não posso andar com fita e elásticos em todos os lugares”, disse Evangelista. “Estou tentando me amar como sou. Olha, para fotos, sempre acho que estamos aqui para criar fantasias. Estamos criando sonhos. Acho que é permitido. Além disso, todas as minhas inseguranças são resolvidas nessas fotos, então eu tenho que fazer o que amo fazer”, acrescentou.

Na entrevista, Linda também reclamou da ‘lavagem cerebral’ que sofreu com os comerciais da Zeltiq. “Você não vai me ver em um maiô, com certeza. Vai ser difícil encontrar empregos com coisas saindo de mim; sem retocar, ou espremer coisas, ou prender coisas ou comprimir ou enganar. Aqueles comerciais do CoolSculpting passavam o tempo todo, na CNN, na MSNBC, repetidamente, e eles perguntavam: ‘Você gosta do que vê no espelho?’ Eles estavam falando comigo”, disse ela. “Era sobre a gordura teimosa em áreas que não se mexiam. Dizia sem tempo de inatividade, sem cirurgia e… eu bebi a poção mágica, e bebia porque sou um pouco vaidosa”, declarou. Toda a entrevista estará disponível na edição de setembro da revista.