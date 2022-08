Modelo revela que foi estuprada por Bruno Krupp

A modelo Priscila Trindade usou sua conta do Instagram, nesta quarta-feira (03), para fazer um forte relato envolvendo Bruno Krupp. No último sábado (30), o influenciador se envolveu em um acidente e matou um adolescente na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Priscila contou que foi estuprada por Bruno há seis anos, e que na época foi desencorajada a revelar o caso. “O que aconteceu comigo foi há muitos anos, na época em que conheci ele… Eu o conheci numa roda de amigos, flertamos e depois de alguns flertes aceitei ir até a casa dele em Niterói para irmos a uma festa”, contou a modelo.

O modelo teria deixado Priscila em sua casa e voltado para a festa, retornando para a casa só depois. “Ele chegou bêbado às 6h da manhã e me pegou à força. Falei várias vezes para ele parar e ele literalmente me forçou. Forçou MESMO. Depois de muito relutar, cedi e foi horrível. Era muito constrangedor porque, se eu gritasse, iria acordar a casa inteira e não tive coragem de ter uma atitude mais drástica. No meio da situação, ele pegou o celular e ainda tentou me gravar sem roupa na cama dele. Fiquei chateada, mas ele falava tanta coisa idiota que eu só pensava em ir embora”, completou nos stories do Instagram.

Entenda o caso de Bruno Krupp Bruno Krupp é um modelo e influenciador, de 25 anos, que atropelou e matou um adolescente de 16 anos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no últim sábado (30). De acordo com informações do portal Gossip do Dia, a justiça expediu um mandado de prisão contra o modelo. Após ser procurado pelos agentes da 16ª DP, nesta quarta-feira (03), Bruno foi encontrado no Hospital Marcos Moraes. Ainda de acordo com informações do portal, o ex de Sarah Poncio está respondendo por homicídio com dolo eventual, por assumir o risco de matar ao dirigir sem habilitação.

Nesta quarta-feira, ele se pronunciou sobre o assunto e contou que foi chamado de assassino no hospital. “Eu fui levado de ambulância, eu não fugi do hospital, não fugi dos médicos. Eu estava morrendo no hospital, os empregados me tratando mal no hospital, batendo com a maca no corredor, me chamando de assassino, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Eu não bebi, eu não usei droga, foi um acidente, gente!”, disse ele no registro.

