Modelo ucraniana de 22 anos é apontada como novo affair de Leonardo DiCaprio; entenda

Após o término com a argentina Camila Morrone, de 25 anos, é apontado que Leonardo DiCaprio esteja vivendo affair com modelo ucraniana de 22 anos. O ator foi flagrado pelo jornal britânico Daily Mail em uma festa em um iate luxuoso em Saint- Tropez, no sul da França, com Maria Beregova, que é vista como suposto pivô do fim do relacionamento com Morrone. As fotos foram tiradas em julho deste ano, curiosamente no mesmo mês em que Beregova se desfez do sobrenome de seu ex-marido nas redes sociais. A ucraniana, nascida em 2000, atualmente vive em Londres, onde estuda para assumir empresa de sua família no ramo farmacêutico. Maria já foi casada com Ahmed Masound Abdelhafid, filho do braço direito do ditador líbio Muammar al-Gaddafi. Apesar do fim do relacionamento entre Leonardo DiCaprio e Camila Morrone ter vindo a público nesta semana, a imprensa estrangeira afirma que o término do casal foi prévio à divulgação. Com isso, fãs especulam e criam memes sobre a coincidência do ator de “Titanic” nunca ter namorado publicamente uma mulher de mais de 25 anos.