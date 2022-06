Modric renova com o Real Madrid por mais uma temporada

O meia Luka Modric renovou contrato com o Real Madrid por mais uma temporada, anunciou nesta quarta-feira o clube espanhol. “O croata continua vinculado ao nosso clube até 30 de junho de 2023”, informou o Real Madrid, cujo contrato anterior com o jogador terminava no final deste mês.

O meia de 36 anos mostrou que ainda está em boas condições físicas e fez uma grande temporada, que terminou com os títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa, fatores que levaram o clube a estender seu vínculo.

“Estou muito feliz, me sinto muito orgulhoso de continuar vestindo esta camisa. Estou muito animado, com físico para continuar competindo ao nível máximo e é isso o que quero seguir fazendo no Real Madrid”, disse Modric após a assinatura do novo contrato.

O jogador completará assim 11 temporadas no clube, nas quais foi peça fundamental para do meio-campo merengue, ao lado de Casemiro e Tony Kroos, desde sua chegada em 2012, vindo do Tottenham por 35 milhões de euros.

Modric, que tem 436 jogos com a camisa madridista – apenas dois a menos que Cristiano Ronaldo – disputou 45 partidas nesta temporada, nas quais marcou três gols e deu 10 assistências.