Mohamed Salah comenta ‘demora’ na renovação com Liverpool

O egípcio Mohamed Salah vive uma de suas melhores temporadas desde que chegou ao Liverpool. No entanto, a torcida do clube inglês teme a saída do astro, que ainda não renovou seu contrato, válido até o final da próxima temporada.

Em entrevista à revista FourFourTwo, o atacante comentou a demora no processo de ampliação de seu vínculo e afirmou que “os torcedores sabem o que ele quer”.”Não sei se vou ficar, falta um ano. Acho que a torcida sabe o que eu quero, mas o contrato não é só sobre dinheiro. Então não posso te dizer exatamente. Tenho mais um ano aqui e os torcedores sabem o que eu quero”, disse o jogador.

Questionado sobre uma possível saída na próxima janela de transferências, o atleta afirmou que só irá deixar Anfield “caso quiserem que ele saia”. Segundo as últimas informações, a proposta de renovação seria por mais quatro anos e mais de 31 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões de reais) por temporada.

“Este clube significa muito para mim. Gostei do meu futebol aqui, mais do que em qualquer outro lugar. Dei tudo ao clube e todos viram isso. Vivi momentos inacreditáveis aqui, ganhando troféus, prêmios individuais e marcando gols. Aqui é como uma família”, declarou.

Salah é o artilheiro do Campeonato Inglês nesta temporada, com 22 gols, e o líder em assistências na competição, com 12 passes decisivos. No total, são 30 tentos anotados na temporada, o que credenciam o egípcio a disputar o título de melhor jogador do mundo, ao final do ano.

O vice-líder Liverpool volta a campo neste domingo, às 12h30 (de Brasília), em duelo contra o rival Everton. Em seguida, os Reds recebem o Villarreal, na próxima quarta, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.