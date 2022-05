“Momento de estresse”, diz médica que xingou paciente no Twitter

A médica da cidade de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), que usou as redes sociais para xingar um paciente durante seu plantão na unidade de saúde, pediu desculpas nesta terça-feira (24/5).

“Reconheço ter errado, especialmente pela forma como escrevi as mensagens, mas ressalto que a forma de indignação foi pensando no bem-estar geral dos pacientes”, escreveu a médica em nota ao G1.

“Entendo que todos mereçam ótimo tratamento e foi assim que sempre agi. Porém ,sempre me preocupei que pessoas com sintomas que deveriam ser tratados em UBS e serviços ambulatoriais pudessem causar filas que gerassem risco ao atendimento de pessoas em situações de urgência/emergência”, justificou.

A médica está sendo investigada pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR). Na postagem que rendeu o processo, ela reclama de um homem por ter procurado o pronto-socorro de madrugada devido a uma infecção urinária.

A ação do órgão de medicina veio à tona nessa segunda-feira (23/5), dois dias após a postagem, que viralizou no Twitter.

Segundo o cadastro da profissional no CRM, ela mora em Curitiba e está inscrita na autarquia de Almirante Tamandaré desde setembro de 2021. A reportagem da Banda B descobriu que a médica atua em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município metropolitano, como médica plantonista.

Veja a íntegra da nota da médica:

“Olá

Venho aqui me desculpar pelas mensagens escritas no meu Twitter sobre os meus plantões realizados no pronto socorro médico. As mensagens foram escritas em desabafo em momento de estresse e cansaço.

Peço desculpas, principalmente porque amo minha profissão e meu contato diário com os pacientes. Atendo a todos que comparecem no pronto socorro com o máximo cuidado, dedicação e respeito, sempre buscando o melhor tratamento para os sintomas apresentados.

Reconheço ter errado, especialmente pela forma como escrevi as mensagens, mas ressalto que a forma de indignação foi pensando no bem estar geral dos pacientes. Entendo que todos mereçam ótimo tratamento e foi assim que sempre agi, porém sempre me preocupei que pessoas com sintomas que deveriam ser tratados em UBS e serviços ambulatoriais pudessem causar filas que gerassem risco ao atendimento de pessoas em situações de urgência/emergência.

Também me preocupava, por exemplo, que gestantes pudessem ser melhor atendidas em uma maternidade, com todo o suporte, do que em um pronto socorro. Enfim, minha preocupação sempre foi o melhor atendimento de todos os pacientes, e reconheço que errei ao me manifestar da forma como fiz no meu Twitter.

Também me preocupava, por exemplo, que gestantes pudessem ser melhor atendidas em uma maternidade, com todo o suporte, do que em um pronto socorro. Enfim, minha preocupação sempre foi o melhor atendimento de todos os pacientes, e reconheço que errei ao me manifestar da forma como fiz no meu Twitter.

Garanto que minhas manifestações, por outro lado, nada influenciaram na forma como eu atendi meus pacientes, o que fiz sempre com todo cuidado e cumprindo minha vocação para a medicina. Isso pode ser testemunhado também por meus colegas de trabalho, a quem agradeço pelo apoio que têm me dado neste momento".

