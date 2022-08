Momento #TBT: Lembra deles? Sucesso nos anos 2000, The Calling anuncia shows no Brasil

Pura nostalgia! Quem se lembra da banda de rock The Calling? Famosa nos anos 2000 pelos hits “Wherever You Will Go“, “Adrienne“, “Our Lives” e “Anything“, cujos clipes sempre eram os mais pedidos no saudoso Disk MTV, o grupo anunciou o retorno ao Brasil para shows da turnê de 20 anos do álbum “Camino Palmero”.

Em São Paulo, o show acontece no dia 11 de dezembro, no Carioca Club. Nesta nova turnê, a banda também toca nas seguintes cidades brasileiras: São Luiz (Maranhão, 2/12), Fortaleza (Ceará, 3/12), Rio de Janeiro (RJ, 4/12), Porto Alegre (Rio Grande do Sul, 6/12), Curitiba (Paraná, 8/12), Brasília (Distrito Federal, 9/12) e Belo Horizonte (Minas Gerais, 10/12).

Os ingressos para o show na capital paulista estão disponíveis para venda no site Clube do Ingresso. Os valores variam entre R$140 e R$360. Confira o post com a divulgação da turnê de The Calling:

Ver essa foto no Instagram

Quais músicas não podem faltar na setlist dos shows da nova turnê do The Calling ? Em comemoração aos 20 anos do premiado álbum de estreia, que se chama “Camino Palmero“, com certeza The Calling tocará os singles “Could It Be Any Harder”, “Adrienne” e em especial “Wherever You Will Go”, a música mais famosa do grupo e que sempre toca na programação aqui da Metropolitana FM. Relembre esses sucessos:

