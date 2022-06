Monaco oficializa a saída do espanhol Cesc Fabregas, em fim de contrato

O Monaco anunciou na manhã deste sábado a saída do meio-campista Cesc Fabregas. Em fim de contrato, o espanhol de 35 anos deixa o clube francês após três anos e meio defendendo a equipe.

Fabregas chegou ao Monaco em 2019 e nesta primeira temporada o espanhol disputou 22 jogos e deu três assistências. Já na temporada seguinte, Fábregas anotou três gols e colaborou com seis assistências.

Por último, em 2021/2022 o jogador sofreu com algumas lesões e precisou ficar de fora do time, tendo atuado em apenas cinco partidas pela equipe profissional. No entanto, logo que se recuperou, fez uma partida com a equipe filial do Monaco na quarta divisão francesa, o National 2.

Com mais de 830 jogos na carreira, Fabregas tem larga bagagem em sua carreira no futebol. Pela seleção espanhola, o meio-campista acumula uma Copa do Mundo (2006) e duas Eurocopas (2008 e 2012). O jogador também teve bons desempenhos atuando por Arsenal, Barcelona e Chelsea.