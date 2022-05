Monique Melo assume diretoria da Abracom na Bahia

A jornalista e empresária Monique Melo é a nova diretora regional da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abrascom), na Bahia. Ela tomará posse para o biênio 2022/2024 em uma cerimônia que será realizada no dia 1º de junho, em Salvador.

Monique é fundadora e CEO da Texto & Cia, assessoria de comunicação corporativa, com 27 anos de atuação no mercado, larga experiência em gestão de crise, fortalecimento de imagem e reputação de marcas nacionais e internacionais. Em seu currículo, a cool hunter, pós-graduada em Psicologia Positiva na PUC-RS, agrega inúmeros títulos na área de comunicação, gestão de pessoas e neurociência, a exemplo do curso Theory and Tools of the Harvard Negotiation Project, realizado na Universidade de Harvard.

Sobre as propostas para o novo desafio, a empresária revelou:

“Quero investir na educação e atualização dos profissionais, eventos que fortaleçam ainda mais a união das agências, para que o mercado fique cada vez mais saudável e mostre a sua força”.

Cinthya Medeiros, que ficou quatro anos à frente do cargo, e logo passará o bastão para Monique, relembrou a sua atuação. “Nos últimos quatro anos que estive à frente da Abracom Bahia, trabalhamos para trazer para nossos associados discussões relevantes para o negócio. Assuntos como prevenção e gerenciamento de crises, os aspectos jurídicos e as novidades no ambiente digital, big data, inteligência artificial e técnicas da metodologia de Harvard para conquistar relações de longo prazo foram algumas das discussões travadas pelo setor no estado. Atuamos ainda para estreitar o relacionamento com os veículos locais, a exemplo do encontro com executivos da TV Bahia e o estímulo de nossos associados na participação dos comitês da Abracom nacional. Foi um período muito bom e estarei sempre lutando pela melhoria do nosso setor.”

Com nova gestão no âmbito nacional e estadual, a Abracom tem pela frente o desafio de guiar os associados rumo a um aquecimento esperado para a área de comunicação, que deverá ocorrer graças aos crescentes avanços tecnológicos e à diminuição gradual dos impactos causados pelas crises humanitárias vividas nos últimos anos.

Texto & Cia

Fundada em 1995 pela jornalista e empresária baiana Monique Melo, a Texto & Cia, ao longo de sua história, ajudou a consolidar e construir a reputação de marcas nacionais e internacionais ao trabalhar com mídia espontânea, redes sociais, publicações institucionais, gestão de crise de imagem pública e media training. Também tem sido porta de entrada da comunicação de empresas do Sul e Sudeste na região Nordeste.

Abracom

A Abracom possui associados em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, atuando nas áreas de diagnóstico e planejamento de comunicação e relacionamento com públicos estratégicos, utilizando ferramentas das relações públicas. Ainda nesta mesma data a associação realizará a palestra “A Importância do ESG na Comunicação”, conduzida pelo presidente Daniel Bruin e pelo professor Augusto Cruz.

“Não há agenda de ESG que não considere a comunicação como uma de suas partes mais estratégicas. Fazemos a conexão deste movimento com todos os públicos de interesse, colocamos sua narrativa no cotidiano de todas as audiências na sociedade. E só assim o modelo pode se viabilizar”, completou Daniel.

Augusto Cruz, palestrante do evento, advogado e escritor do livro “Introdução ao ESG”, em que aborda além do conceito da sigla, as boas práticas do marketing social, relata que é fundamental que as empresas mantenham suas partes interessadas informadas sobre suas realizações em relação à governança corporativa, às questões ambientais e ao combate às injustiças sociais. “Então é primordial que as áreas de comunicação, tanto internas quanto as agências de comunicação, estejam juntas da alta direção para a disseminação das boas práticas de ESG”, complementa.