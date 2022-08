Monitor do PIB aponta crescimento de 1,1% no 2º trimestre no Brasil

Impulsionado, mais uma vez, pelo Setor de Serviços, o Monitor do PIB apontou crescimento de 1,1% na atividade econômica brasileira no segundo trimestre de 2022, na comparação com os três primeiros meses do ano. Já em relação a igual período de 2021, o indicador produzido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas apresentou expansão 3%.

O coordenador de Contas Nacionais do FGV, Claudio Considera, avalia que estímulos econômicos e a redução dos preços de alguns produtos essenciais, ajudaram a alimentar o bom desempenho do PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos no país.

Em termos monetários, estima-se que o acumulado do PIB no primeiro semestre de 2022, em valores correntes, alcançou R$ 4,596 trilhões.

O Monitor do PIB, divulgado nesta terça-feira (16) pela FGV, é considerado pelo mercado como uma prévia do Produto Interno Bruto, cujos dados oficiais serão anunciados em setembro pelo IBGE.

