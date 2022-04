Monitor do PIB mostra alta de 0,6% em fevereiro, diz FGV

O Monitor do PIB, produzido pela Fundação Getúlio Vargas aponta crescimento de 0,6% na atividade econômica brasileira em fevereiro, na comparação com janeiro e de 1,2% frente ao mesmo mês do ano passado.

Em termos monetários, estima-se que o acumulado de todas as riquezas produzidas no país no primeiro bimestre de 2022, foi de R$ 1,332,112 trilhão.

A análise trimestral também mostra avanço de 1,1% no Produto Interno Bruto com relação ao trimestre encerrado em novembro e de 1,7% diante do resultado de fevereiro de 2021.

De acordo com os especialistas da FGV, o crescimento da economia brasileira continua sendo explicado, principalmente, pelo desempenho do setor de serviços, que segue com variações acima das observadas na agropecuária e na indústria. Esse movimento persiste em praticamente todos os meses, desde meados do ano passado.

No entanto, eles ressalvam que por ter sido o setor mais impactado pela pandemia, a fraca base de comparação favorece o bom desempenho atual. Além disso, o estudo alerta que o combo inflação, juros e desemprego elevados podem prejudicar a sustentação do crescimento da atividade de serviços no decorrer do ano e, consequentemente, do próprio PIB.

A análise mostra ainda que o consumo das famílias cresceu 2,1% no trimestre móvel terminado em fevereiro em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas pelo quinto mês consecutivo o componente de serviços foi o único a apresentar taxas positivas, puxadas pelos segmentos de transporte e de outros serviços, que incluem alojamento e alimentação.

Pelo lado negativo, destaca-se a forte queda de -8,6% do consumo de bens duráveis. A formação bruta de capital fixo, que mede os investimentos feitos pelas empresas também cresceu 0,4% no trimestre e neste caso, apenas um componente, o de máquinas e equipamentos apresentou retração.

O estudo avalia também os resultados da balança comercial brasileira e mostra que enquanto as exportações cresceram 12,5% no trimestre, graças principalmente aos produtos agropecuários, a importação retraiu 2,1%, com destaque para a queda de mais de 20% na compra dos bens de capital.

Economia Rio de Janeiro Leila dos Santos / Guilherme Strozi Tâmara Freire