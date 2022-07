Monitor do PIB mostra queda de 0,8% em maio, segundo FGV

Após três meses seguidos de crescimento, a atividade econômica brasileira teve uma retração de 0,8% em maio, na comparação com abril. No entanto, frente a maio de 2021, esse desempenho foi positivo em 4,4%.

Os dados, divulgados nesta segunda-feira (18) pela Fundação Getulio Vargas, são do Monitor do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país.

O indicador aponta que o resultado de maio reflete o comportamento da indústria, que havia crescido nos meses anteriores, após um início de ano ruim, mas voltou a apresentar queda.

De acordo com a FGV, outro importante destaque negativo foi o consumo das famílias, impactado pela inflação e juros em patamares elevados.

As exportações e importações de bens e serviços também recuaram em maio, na comparação com abril. No primeiro caso, o resultado foi puxado pela queda na exportação de produtos agropecuários e da extrativa mineral.

E, no caso das importações, o resultado sofreu impacto negativo do segmento de bens intermediários, ou seja, os produtos usados na fabricação de máquinas e equipamentos.

Por fim, na passagem de abril para maio, os investimentos foram o único setor que apresentou crescimento no Monitor do PIB.

Economia Rio de Janeiro Leila dos Santos / Guilherme Strozi Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional