O Money Times iniciou em abril a publicação de carteiras recomendadas de renda fixa, somando ao todo 10 indicações do BTG Pactual e da XP Investimentos. Neste levantamento exclusivo, você terá acesso a uma carteira ideal de renda fixa para investir no mês. As recomendações de compra estão distribuídas entre três indexadores: Pós-Fixado, Prefixado e Inflação. […]