Moradores de comunidade sofrem sem energia elétrica há mais de 72 horas

Publicado em 26 de dez de 2021 e atualizado às 13:06

Moradores de assentamentos sofrem com a falta de energia e água em comunidades de Itamaraju e Prado.

Há cerca de 72 horas moradores da comunidade Nossa Senhora do Rosário “popular Corte Grande” teve o fornecimento regular de energia suspenso, após um problema na rede de distribuição elétrica.

A mesma comunidade possui um sistema de captação e distribuição de água com base num painel elétrico com Bomba d’água ligada ao poço artesiano, que leva aos vários pontos da comunidade e propriedades rurais o líquido potável essencial a vida humana.

Devido a falta de energia dois problemas surgem de forma latente. A necessidade de conservação de produtos e a falta d’agua, numa comunidade composta de pessoas idosas e crianças.

Os moradores mobilizaram as redes sociais do site Itamaraju Notícias informando que vem tendo dificuldade em manter contato com a empresa distribuidora de energia.

Nossa equipe também tentou utilizar os meios de contato da empresa, sem obter êxito inicial.

Em notas anteriores a empresa havia relatado reforço de equipes para atender casos emergenciais.