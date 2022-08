Moradores de Salvador já navegam na conexão 5G e aprovam serviço

Na hora de comprar o celular novo, o estudante universitário Alisson Silva, 39 anos, não hesitou em acatar a sugestão do vendedor e levar para casa um aparelho compatível com a quinta geração de internet móvel. Nesta terça-feira (16), no dia em que o sinal 5G chegou em Salvador, ele tem certeza de que fez um bom negócio.

Entre as 79 áreas com acesso à conexão 5G, na capital, dois bairros fazem parte do roteiro de Alisson, Ondina e Caixa D’água. “Nestes dois momentos, consegui utilizar a rede sem qualquer problema, seja o uso de dados ou em ligações. Não tive problemas de conexão e todos os aplicativos funcionaram sem dificuldades”.

Para conectar à rede que promete ser 100 vezes mais rápida que o 4G, Alisson precisou apenas de um celular compatível com a tecnologia. De acordo com a Anatel, o mercado brasileiro tem um catálogo com 83 modelos de smartphones desse tipo, que custam a partir de R$ 1,500.

Quem também já está conectada no 5G é a professora do ensino infantil Bárbara Almeida, 36 anos, mãe de um adolescente de 16. Foi o filho que a incentivou a comprar o aparelho com a nova capacidade de conexão em abril deste ano e ela não se arrepende.

“Moramos na Federação. Aqui em casa já acordamos empolgados para conectar o sinal e saber como seria a experiência. Confesso que ainda não senti tanta diferença, tudo funcionou bem, mas foi bom saber que só de ter o celular a gente já recebeu o sinal. Vamos continuar testando”, disse a professora.

Segundo a TIM, os clientes da operadora poderão acessar o 5G de forma automática, sem precisar trocar de chip. A partir de quinta-feira (18), os consumidores pós-pagos contarão com um pacote para “turbinar” os planos já existentes com mais 50GB de Internet.

“Quem aderir à oferta em até três meses depois do seu lançamento terá gratuidade no uso do pacote por 12 meses. Esse booster 5G oferece ainda navegação ilimitada no Twitch, serviço de streaming de competições de eSports. O pacote evoluirá ao longo dos próximos meses, com mais conteúdos de jogos eletrônicos em parceria a AWG Games – plataforma responsável por títulos como Fortnite e GTA V, além de realidade aumentada e realidade virtual”, detalhou a operadora.

A Claro, que também oferece o sinal em Salvador, não deu informações sobre o lançamento de planos de Internet voltados para o 5G. A reportagem entrou em contato com a Vivo, mas até o fechamento da edição, às 23h, não houve retorno.

A Oi não participou do leilão 5G pois, na ocasião, 2021, a operação móvel estava sendo vendida para a Claro, TIM e Vivo, processo que foi oficializado em 2022.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo