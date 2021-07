Moradores do Vista da Pedra agradecem gestão por melhorias

Sociedade



Publicado em 13 de jul de 2021 e atualizado às 00:02

Os moradores do bairro Vista da Pedra, foram beneficiados com serviço de iluminação pública e patrolamento de vias, garantindo assim maior segurança e mobilidade a população presente.

O secretário Municipal de Obras (Antônio Charbel) e sua equipe coordenada pelo diretor de obras Luann Lembrance, promoveram as melhorias como demandas principais solicitadas pela comunidade.

As máquinas e equipes foram recepcionadas com imensa alegria pelos moradores do bairro. Ações como limpeza e coleta de resíduos fizeram parte dos benefícios promovidos.

Em representação aos demais moradores do bairro Vista da Pedra, Sidney Ribeiro, agradeceu a gestão municipal, por atender à solicitação da comunidade. As ações transformaram as dificuldades em benefícios sociais.

Sidney Ribeiro, relatou, “temos nos esforçado para consolidar a importância desse bairro, mas ao passo de cada dia, o sonho torna-se uma realidade, reconhecer o empenho de algumas pessoas é uma forma de gratidão”, informou Sidney.