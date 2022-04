Moraes ordena que tornozeleira de Daniel Silveira seja inspecionada

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta segunda-feira, 4, que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal inspecione a tornozeleira eletrônica colocada no deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e que informe a Corte, em até 48 horas, sobre possíveis problemas apresentados no item de monitoramento, “eventuais inconsistências no equipamento” e que a pasta entregue um “relatório completo do monitoramento desde o seu início”. A decisão, a qual a Jovem Pan teve acesso, ocorre após a defesa do parlamentar alegar que o item apresenta “comportamentos estranhos” e que tem “vida própria”. “Esta defesa, na pessoa do advogado que ao final assina, em razão de anormalidades e comportamentos estranhos vislumbradas na tornozeleira eletrônica instalada no último dia 31/03/2022, 15h, na sede da Polícia Federal, em Brasília/DF, por questões de segurança institucional de seu cliente, e diante das suspeitas de manipulação do equipamento”, argumentou os advogados do congressista.