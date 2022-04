Moraes prorroga inquérito das milícias digitais por mais 90 dias

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta quarta, 6, a prorrogação do inquérito das milícias digitais por mais 90 dias, contados a partir de hoje. Moraes justificou que a investigação deve prosseguir e ainda há diligências em andamento e atendeu ao pedido feito pela delegada Denisse Ribeiro, responsável pelo inquérito. Na investigação, a Polícia Federal apura a existência de uma rede criminosa que se articularia em núcleos político, de produção, de publicação e de financiamento para atentar contra o Estado Democrático de Direito e as instituições brasileiras com desinformação, incluindo o próprio STF. Há a suspeita de que o grupo seja abastecido com dinheiro público. São alvos, por exemplo, o jornalista Allan dos Santos e o ex-deputado federal Roberto Jefferson, ambos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). O inquérito foi aberto em julho de 2021, após Moraes ordenar o arquivamento do inquérito que investigou atos antidemocráticos do início do ano passado a pedido da Procuradoria-Geral da República.