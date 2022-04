Moro decide ir ao União Brasil e pode desistir da Presidência

Poucos meses depois de entrar no partida, o ex-ministro Sérgio Moro decidiu trocar o Podemos e se filiar ao União Brasil. Com o movimento, a expectativa da sua nova sigla é que ele desista de ser candidato à Presidência da República e concorra a uma vaga na Câmara dos Deputados ou Senado. As informações são da coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles. Moro teria se incomodado com pressão dos senadores do Podemos para transferir seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo, com ameaças de que parlamentares deixassem a sigla.Com isso, ele decidiu retomar as negociações com o União Brasil. O anúncio da mudança pode ser feito ainda nesta quinta-feira, 31, já que advogados de Moro se reúnem em Brasília com dirigentes do partido para acertar a filiação.A decisão também acontece dois dias depois de Moro jantar com o presidente do União Brasil, Luciano Bívar, na capital federal. Moro se colocou na eleição presidencial como candidato de terceira via, que poderia furar a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Nas pesquisa de intenções de voto, ele tem oscilado entre os 6% e 9%, no terceiro lugar e muito próximo de Ciro Gomes.