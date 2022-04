Moro encontra com Leite e fala em ‘necessidade de união do centro’

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro (União Brasil), realizou um encontro com o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) nesta sexta-feira, 02. Em sua rede social, o ex-juiz publicou uma imagem com um registro da reunião e afirmou que a conversa girou em torno do “momento político do país e sobre a necessidade de união do centro”. Ambos tentam viabilizar em seus respectivos partidos uma corrida ao Planalto. Recentemente, Leite renunciou ao comando do Palácio Piratini e esteve muito próximo de trocar o partido tucano pelo PSD, de Gilberto Kassab. O gaúcho, porém, optou por permanecer na sigla e tentar se viabilizar no partido para disputar à Presidência. Moro, por sua vez, trocou o Podemos pelo União Brasil e declarou na última sexta-feira, 1º, que não desistiu de concorrer ao comando do Planalto e não disputará uma vaga na Câmara dos Deputados. Luciano Bivar, presidente do União Brasil, porém, assinou um documento neste sábado e reforçou que o futuro político de Moro será em torno de uma candidatura estadual.

Conversei com ⁦@EduardoLeite_⁩ sobre o momento politico do país e sobre a necessidade de união do centro que está sendo liderada no União Brasil (⁦@uniaobrasil44⁩) por Luciano Bivar. pic.twitter.com/viVZ2BZaMs — Sergio Moro (@SF_Moro) April 2, 2022