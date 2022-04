Morre a atriz June Brown, a Dot Cotton de ‘EastEnders’, aos 95 anos

A atriz June Brown, que ficou conhecida pelo papel de Dot Cotton em “EastEnders”, morreu no último domingo, 3, aos 95 anos. Segundo divulgado pela Variety, a família da artista afirmou que ela faleceu “muito pacificamente” em sua casa, mas a causa da morte não foi divulgada. “Não há palavras suficientes para descrever o quanto June foi amada e adorada por todos de ‘EastEnders’, seu calor amoroso, sagacidade e grande humor nunca serão esquecidos. June criou uma das personagens mais icônicas não apenas da novela, mas da televisão britânica e, tendo aparecido em 2884 episódios, as performances notáveis ​​de June criaram alguns dos melhores momentos de ‘EastEnders’”, declarou um porta-voz na novela britânica exibida na BBC desde 1985. June entrou para o elenco da trama no ano da estreia, quando tinha 50 anos, e ficou até 1993. Poucos anos depois, em 1997, ela retornou à produção, da qual só se despediu em 2020. Ela foi indicada ao BAFTA de melhor atriz por seu desempenho como Dot Cotton em 2009. Antes disso, em 2005, ganhou o prêmio pelo conjunto da obra no British Soap Awards. June também esteve no elenco de “Mr. Bean”, “Gormenghast” e “Doctor Who”.