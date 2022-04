Morre a atriz Suzana Faini aos 89 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Suzana Faini morreu aos 89 anos, no Rio de Janeiro. A notícia foi divulgada e lamentada pela assessoria de imprensa Montenegro Talent’s nas redes sociais: “Querida amiga, descanse em paz. Nossos profundos sentimentos”. A artista, que deixa uma filha, Milenka Rangan, sofria de Parkinson e a causa da morte estaria relacionada com complicações da doença. Suzana começou a carreira artística como bailarina e esteve no elenco de diversas novelas da Globo, deixando sua marca na teledramaturgia brasileira. A estreia na TV aconteceu em “Rosa Rebelde”, em 1969.

Depois disso, ela não parou mais de atuar e esteve no elenco de sucessos como “Irmãos Coragem” (1970), “Dancin’ Days” (1979), “Top Model” (1989), “A Favorita” (2008), “Escrito nas Estrelas” (2010), “Salve Jorge” (2012), e nas duas versões de “Selva de Pedra” (1972 e 1986). Sua última novela na Globo foi “Espelho da Vida” (2018), na qual deu vida a duas personagens: Senhora e Albertina. A atriz também participou de um episódio do seriado “Sob Pressão”. A morte de Suzana foi lamentada por vários artistas. “Uma linda, querida, amada. Que esteja em paz e na Luz”, escreveu a atriz Silvia Pfeifer. “Atriz incrível e mulher maravilhosa”, afirmou o ator Jarbas Homem de Mello. “Que belíssima atriz! E uma atriz belíssima”, postou o ator Cassio Scapin.