Morre aos 54 anos Mino Raiola, empresário italiano influente no futebol

Morreu na manhã deste sábado (30), em Milão, na Itália, o influente empresário Mino Raiola, de 54 anos. O agente estava internado em condições críticas de saúde há algumas semanas. Ele tratava de um grave problema desde janeiro deste ano. No entanto, a causa da morte não foi divulgada.

A informação da morte foi divulgada pela família de Mino nas redes sociais.

“Com infinito pesar, compartilhamos o falecimento do agente de futebol mais carinhoso e incrível que já existiu. Mino lutou até o final com a mesma força que colocou nas mesas de negociação para defender nossos jogadores. Como sempre, Mino nos deixou orgulhosos e nunca percebeu”, diz a carta.

Na última quinta-feira (28), veículos da Itália e de outros países da Europa noticiaram a morte de Mino. Porém, pouco tempo depois da divulgação da notícia, o próprio perfil oficial do agente desmentiu a informação.

Força no futebol

Nascido na Italia em 1967, Mino Raiola começou a exercer a função no final da década de 1980, aos 18 anos de idade.

A primeira grande transferência de Mino Raiola foi a venda de Pavel Nedvd do Sparta Praga para a Lazio, logo depois que do jogador ter chegado a final da Eurocopa de 1996 com a República Checa.

Depois disso, Mino se tornou um dos empresários mais influentes no mundo esportivo ao agenciar atletas que atuam no futebol europeu. Ele comandava as carreiras profissionais do volante Paul Pogba, do Manchester United, do zagueiro De Ligt, da Juventus, do goleiro Donnarumma, do PSG, e dos atacantes Haaland, do Borussia Dortmound, e Ibrahimovic, do Milan.