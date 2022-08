Morre aos 84 anos o apresentador e escritor Jô Soares

Morreu durante a madrugada dessa sexta-feira (05), aos 84 anos, o apresentador e escritor José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares. O apresentador estava internado no Hospital Sírio-Libânes desde 25 de julho para tratar uma pneumonia, segundo a sua assessoria. A causa da morte não foi divulgada.

O enterro e o velório de Jô Soares será reservado para amigos e familiares. A data e o local não foi confirmado.

Jô Soares era considerado um dos maiores humoristas do Brasil e apresentou o late-night talk-show Programa do Jô, o programa foi exibido na Rede Globo entre 2000 e 2016. O seu último trabalho na televisão foi como comentarista do programa Debate Final em 2018, o programa era exibido na Fox Sports.

A notícia da morte do apresentador, diretor, escritor e humorista Jô Soares foi divulgada por sua ex-esposa, Flávia Pedras, em sua rede social. A assessoria confirmou a morte alguns momentos depois.

