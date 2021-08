Morre Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, aos 80 anos

Celebridade



Publicado em 25 de ago de 2021 e atualizado às 02:09

O baterista do Rolling Stones, Charlie Watts, morreu nesta terça-feira, 24, aos 80 anos em um hospital em Londres, no Reino Unido. A informação foi divulgada pelo assessor do músico e pelo perfil oficial da banda. A causa da morte não foi revelada.

“É com imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Charlie Watts. Ele faleceu de forma serena hoje mais cedo num hospital em Londres, cercado por sua família”.

“Charlie foi um marido, pai e avô querido e também um membro dos Rolling Stones, um dos maiores bateristas de sua geração. Gentilmente pedimos que a privacidade de sua família, colegas de banda e amigos próximos seja respeitada neste momento difícil”, diz a nota.

No início de agosto, Charlie passou por uma cirurgia, mas a equipe informou apenas tratar-se de um “procedimento médico não especificado”. Por causa do procedimento, o baterista ficaria de fora da turnê da banda, que iniciaria em setembro.

Esta seria a primeira vez que o baterista não participaria de um show da banda, desde 1963, quando passou a integrar o grupo. Até então ele havia participado de todos os shows.

Por | Atarde