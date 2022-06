Morre em Minas Gerais José Braz, o prefeito mais velho do Brasil

O prefeito mais velho do Brasil morreu neste domingo, 5. Aos 96 anos, José Braz estava à frente da gestão municipal de Muriaé, cidade localizada na Zona da Mata, em Minas Gerais. Segundo informações divulgadas pela prefeitura nas redes sociais, ele estava em casa quando sofreu um mal súbito, chegou a ser socorrido pela Polícia Militar e levado ao Hospital Prontocor, onde tentou ser reanimado, mas não resistiu. José Braz estava em seu terceiro mandato à frente da Prefeitura. Ele foi o primeiro prefeito a ser reeleito no município, em 2008. Na ocasião, ele recebeu mais de 13 mil votos de vantagem. “Ele se orgulhava de ser muriaeense e de poder trabalhar incansavelmente por nossa cidade e nosso povo. Desejamos a todos os familiares, em especial à viúva Dona Lédia, que tenham força para prosseguir e vencer este momento tão difícil. Muriaé está de luto. Nos dedicaremos com base naquele que foi o grande legado do Sr. José Braz: trabalhar sempre”, diz nota da administração local. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Muriaé, Cézar das Máquinas, falou sobre o falecimento e disse considerar José Braz um “mito” da cidade. “Infelizmente, nós perdemos um grande líder e empresário. No meu caso, um grande amigo. O legado leve vai continuar conosco, o senhor José pode ser taxado como um mito da nossa cidade. Muitas vezes as pessoas eram adversários políticos dele, mas inimigo não. Ele não tinha inimizades”, afirmou durante transmissão ao vivo nas redes sociais. A previsão é que o velório de José Braz aconteça ainda neste domingo, em uma quadra da residência da família.