Morre em unidade hospitalar de Teixeira a terceira vítima de acidente na BA-290

Destaque



Publicado em 11 de out de 2021 e atualizado às 09:04

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Na final da tarde de domingo (10), morreu na unidade hospitalar de Teixeira de Freitas, a terceira vítima do acidente ocorrido na BA-290, onde envolveu uma motocicleta com um veículo funerário.

O homem de prenome Damião ocupava a motocicleta com Claudia Souza Sena e a filha de 09 anos. A mulher e criança morreram no local, a terceira vítima chegou a receber cuidados médicos, no entanto, devido à gravidade dos ferimentos acabou não resistindo.

Na cidade de Itamaraju amigos e familiares lamentaram as mortes prematuras, além de lembrar da história aguerrida de Claudia Souza Sena.