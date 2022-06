Morre ex-deputado José de Abreu, presidente de honra do Podemos

O ex-deputado federal José de Abreu, presidente de honra do Podemos, morreu, nesta sexta-feira (3/6) na cidade de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi divulgada pela assessoria da deputada federal Renata Abreu, presidente nacional da sigla e filha do ex-parlamentar.

José de Abreu foi diagnosticado com Alzheimer, doença neurogenerativa progressiva e que destrói a memória e outras funções mentais importantes. Ele era empresário e ocupou a cadeira no Congresso Nacional até 2003.

Ainda não há informações sobre solenidades de despedida.

Leia a nota

“É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento do ex-deputado federal e presidente de honra do Podemos Nacional, José de Abreu, pai da presidente nacional do Podemos e deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), ocorrido na manhã desta sexta-feira em São Paulo.

Em breve traremos mais informações.

#EquipeRenataAbreu