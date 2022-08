Morre ex-goleiro Claudio Garella, campeão italiano pelo Napoli

O ex-goleiro Claudio Garella, campeão italiano com Hellas Verona e Napoli, morreu nesta sexta-feira (12/8), aos 67 anos de idade.

Natural de Turim, Garella faleceu em virtude de algumas complicações cardiovasculares após uma cirurgia cardíaca realizada em um hospital na capital da região do Piemonte.

O ex-jogador, considerado extravagante dentro dos gramados, era bastante conhecido por evitar os gols dos adversários de jeitos não muito comuns, cheio de defesas com os pés e carrinhos.

O ex-empresário italiano Gianni Agnelli brincou uma vez em entrevista que Garella era o “melhor goleiro do mundo. Sem as mãos, no entanto”.

Despedidas

“O Hellas Verona lamenta a morte de uma das grandes lendas da história do clube: Claudio Garella. Seus números são extraordinários e permanecerão irrepetíveis. Ele tinha um estilo absolutamente único, com defesas atípicas, mas ao mesmo tempo muito eficazes. Um verdadeiro ídolo para uma geração de torcedores veroneses”, escreveu a equipe do Verona.

Na temporada 1984/85, a contribuição de Garella para a conquista do primeiro e único Scudetto do Hellas Verona foi importantíssima. Já em Nápoles, o goleiro participou do inédito título do Campeonato Italiano do Napoli e da conquista da Copa da Itália, que aconteceram em 1986/87.

“Garella deixou uma marca indelével na história do Napoli e estava entre os protagonistas do primeiro Scudetto do clube na temporada 1986/87. Ele era apelidado de ‘Garellik’ pelo seu estilo único e inconfundível”, comunicou o Napoli.

Carreira de Garella

O ex-atleta também jogou por Torino, Lazio e Udinese na principal divisão do futebol da Itália. Ele ainda teve passagens por Sampdoria, Avellino e Novara. Após o fim da carreira, Garella foi treinador de goleiros, diretor e olheiro de clubes amadores do país.

Napoli e Verona, as equipes onde Garella viveu o auge da carreira, se enfrentarão na próxima segunda-feira (15/8), no estádio Marcantonio Bentegodi, pelo Campeonato Italiano.