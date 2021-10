Morre homem atingido por placa de metal que caiu de carreta na BR-101

Acidentes



Publicado em 6 de out de 2021 e atualizado às 16:30

O homem de 33 anos atingido por uma placa de metal de quase 400 quilos na BR-101 não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta terça-feira (05), no Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, um dia depois de ter sofrido o acidente.

Ricardo Alves de Araújo, que agente de disciplina no presídio de Eunápolis e morava na cidade de Itagimirim, voltava de moto para a sua casa, depois de mais um dia de trabalho. A peça, segundo a Polícia Rodoviária Federal, caiu da carroceria de uma carreta.

Com um traumatismo craniano, Ricardo foi socorrido pelo Samu e atendido incialmente no Hospital Regional de Eunápolis. No mesmo dia, ele precisou ser transferido para a unidade de saúde em Porto Seguro.

O motorista da carreta, que seguia de São Paulo para Ilhéus, ficou no local do acidente e acionou o socorro. A polícia investiga como uma das placas se desprendeu da carga.

Segundo a família, Ricardo também trabalhava como motorista de ambulância na Prefeitura de Itagimirim, era casado e deixa um casal de filhos de cinco e oito anos. Não há informação sobre velório e enterro.

Por | Radar 64