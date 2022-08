Neste domingo, 31 de julho, morreu João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz — um dos empresários mais importantes do Brasil. O homem veio a falecer aos 58 anos, no Rio de Janeiro.

“A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil”, afirmou a assessoria do empresário, em nota.

De acordo com o jornal O Globo, a causa da morte foi um infarto fulminante e, segundo o veículo, ele estava em sua casa na cidade de Paraty. Vale lembrar que João Paulo chegou a atuar no Grupo Pão de Açúcar nos anos 1990 e também é sócio de restaurantes em São Paulo, entre eles o famoso Forneira San Paolo.

Morre João Paulo Diniz, filho do empresário Abílio Diniz, aos 58 anos (Foto: Reprodução / Facebook)

João deixa uma esposa, além de quatro filhos. E, devido à tragédia, personalidades influentes prestaram suas homenagens ao profissional, assim como o São Paulo — time para o qual João torcia.

“Que o conforto e o acolhimento alcancem a família neste momento de dor. Nossos corações, de toda a comunidade tricolor, estão com vocês”, escreveu o clube. Já o deputado federal Luiz Lima, publicou: “muito triste com a partida prematura do meu amigo João Paulo Diniz. Meus sentimentos a toda família”, disse. “João, você é uma pessoa espetacular, obrigado por tudo, pelos seus conselhos e pela dedicação ao esporte. Muito grato por você ter acreditado em mim. Emocionado aqui meu amigo!”.

João Paulo e sua paixão pelo esporte amador Além de comendar alguns empreendimentos, João era apaixonado por esportes amadores por isso, era triatleta na categoria. Um verdadeiro esportista que não perdia a oportunidade de mostrar o seu amor pela atividade física.

Vale lembrar que em 2001, o filho de Abílio Diniz sofreu um acidente aéreo durante um voo de helicóptero na capital paulista. Na época, ele e o copiloto conseguiram sobreviver ao nadar 2 quilômetros até a praia mais próxima.

