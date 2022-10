Morre jovem que se jogou de carro após receber ameaças de motorista por aplicativo

Internado desde o dia 8 de outubro, após se jogar de um veículo em movimento próximo à obra da nova rodoviária, que fica em Águas Claras, o jovem Elton Carlos Santana, de 21 anos, morreu neste domingo (16), no Hospital Geral do Estado (HGE), segundo informações dos familiares.

Ele estava no Hospital Professor Eládio Lasserre, em Águas Claras, nos primeiros dias após o acidente, sendo transferido para o HGE quando o estado de saúde se agravou. A vítima ainda estava consciente e conversando com os familiares, mesmo com a violência do impacto na cabeça.

Ao CORREIO, a prima de Elton, Layane de Jesus, 21, pediu justiça pelo ocorrido. “A família não tem mais lágrimas para chorar. A ficha ainda não caiu”, disse. A empresa InDrive, aplicativo para transporte, informou que o motorista envolvido no caso foi afastado de suas atividades.

A defesa do motorista afirma que o condutor é inocente das acusações e que “bem como que os fatos noticiados pelas supostas vítimas não estão com respaldo na verdade. Destaca que o profissional é motorista de aplicativo por mais de 4 anos, nunca tendo se envolvido com qualquer fato similar. Pelo contrário, possui excelentes avaliações dos passageiros. Por fim, ciente da sua inocência, menciona que os fatos serão amplamente detalhados durante a fase de investigação policial”.

Relembre o caso

No dia 8 de outubro, Layane de Jesus, 21, Elton Carlos, 21, Carolaine Santana, 25, entre outras pessoas, estavam em um bar no bairro de Cajazeiras, quando pediram um veículo por aplicativo.

Ao entrarem no carro, o motorista teria feito diversas ameaças, além de palavras de baixo calão aos passageiros. Em um determinado momento, na região da construção da nova rodoviária, em Águas Claras, o condutor teria se alterado e gritado: “não tenho nada a perder”. De acordo com Layane, o motorista ameaçou todos de morte com palavras e até com uma arma de fogo.

“Ele estava exaltado demais, mas não percebi se estava alcoolizado. A todo momento ele alegava que não tinha nada a perder e começou a dizer que todo mundo iria morrer”, contou.

O medo foi tão grande que Elton se jogou do veículo em movimento, assim como os outros passageiros. No entanto, apenas o barbeiro sofreu um traumatismo, sendo encaminhado do Hospital Professor Eládio Lasserre (HPEL) para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Mas, no dia 11 de outubro, uma falsa comunicação acendeu um alerta para a família. Procurada, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) não informou se a unidade oferece atendimento neurológico, não comentou sobre a falsa comunicação de morte cerebral e afirmou que adotou o protocolo de estabilização e conduta compatíveis com o quadro de saúde do paciente. No final da tarde, a pasta informou que conseguiu vaga na regulação. “A Central Estadual de Regulação já disponibilizou o recurso que o paciente precisava”, diz a nota.

O condutor foi expulso da plataforma Indrive, que informou que estará à “total disposição das autoridades para fornecer informações que ajudem na condução das investigações”.