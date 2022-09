Morre Louise Fletcher, vencedora do Oscar por ‘Um Estranho no Ninho’

A atriz Louise Fletcher, a atriz americana que ganhou um Oscar em 1976 por seu papel como a enfermeira Ratched em “Um Estranho no Ninho”, faleceu no sul da França, conforme foi informado pela imprensa americana nesta sexta-feira, 23. De acordo a Variety e o Deadline, a artista, de 88 anos, morreu em sua casa e deixou dois filhos. Embora fosse mais conhecida por sua interpretação da malvada enfermeira, Fletcher teve uma carreira de atriz que durou mais de seis décadas, com inúmeras aparições em programas de televisão. Ela chegou a fazer um papel na série de televisão “Star Trek: Deep Space Nine” e ganhou indicações ao Emmy por suas atuações em “Picket Fences” e “Joan of Arcadia” em 1996 e 2004, respectivamente. No cinema, atuou em “O Exorcista 2”, “Chamas da vingança” e “O Jardim dos Esquecidos”. Filha de pais surdos, Estelle Louise Fletcher nasceu na cidade de Birmingham, no estado americano de Alabama, em 22 de julho de 1934.

*Com informações da AFP