Morre Naomi Judd, estrela country da dupla The Judds, aos 76 anos

A cantora Naomi Judd, estrela country americana da dupla The Judds, morreu aos 76 anos. A notícia foi divulga pelas filhas da artista neste sábado, 30, nas redes sociais. Wynonna e Ashley Judd divulgaram um comunicado no Instagram dizendo: “Hoje, nós, irmãs, passamos por uma tragédia. Perdemos nossa linda mãe para uma doença mental. Estamos despedaçadas. Estamos mergulhadas em uma profunda dor e sabemos que, como a amávamos, ela era amada por seu público”. Nenhum outro detalhe sobre a causa da morte foi divulgado pela família, que pediu privacidade neste momento de luto.

A morte da cantora, que já foi vencedora do Grammy, pegou os fãs de surpresa, isso porque, segundo divulgado pelo TMZ, embora Naomi tenha falado publicamente que estava passando por problemas pessoais, incluindo uma depressão, o público não sabia a gravidade da situação. A artista estava confirmada para participar da cerimônia Country Music Hall of Fame neste domingo, 1, ao lado de Wynonna, com quem fazia dupla, pois seriam homenageadas. Os organizadores do evento disseram, em nota enviada à Variety, que a homenagem será mantida e que a filha com quem Naomi cantava ainda deve comparecer. A dupla, que emplacou sucessos como Mama He’s Crazy, Why Not Me e Girls Night Out, estava planejando fazer uma turnê de despedida que não deu tempo de acontecer.