Morre no hospital motociclista ferido em acidente na BA-284

Publicado em 18 de out de 2021 e atualizado às 09:36

Um acidente automobilístico vitimou fatalmente um morador de Jucuruçu, neste domingo (17) de outubro, no trecho da rodovia estadual BA-284, que liga os municípios de Itamaraju e Jucuruçu.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda POP, quando acabou perdendo o controle numa curva acentuada e sofreu graves ferimentos.

Pessoas que seguiam pela rodovia no trecho do distrito de Coqueiro, área pertencente ao município de Jucuruçu, mantiveram contato com a central do SAMU 192.

A polícia militar também foi informada sobre o acidente. Onde um resgate foi realizado e a vítima identificado como Gabriel Nascimento Tavares (23 anos), foi transferido para o hospital municipal de Itamaraju.

O condutor da moto chegou a receber atendimentos clínicos na unidade hospitalar, mas devido à gravidade dos ferimentos acabou não resistindo e veio a óbito.

Seguindo protocolos a Polícia Civil foi notificada e um levantamento cadavérico autorizado. O corpo foi transferido para o IML e passou por exames periciais, antes mesmo da liberação aos familiares.

Um inquérito deverá apurar as causas do acidente.