Morre o ator Leslie Jordan, de ‘Will and Grace’, aos 67 anos 

O ator Leslie Jordan, conhecido por trabalhar na série “Will and Grace”, morreu nesta segunda-feira, 24, aos 67 anos. De acordo com informações divulgadas pelo “TMZ”, o norte-americano passou mal enquanto dirigia e bateu o carro na lateral de um prédio em Los Angeles, nos Estados Unidos. Oficialmente, no entanto, ainda não há detalhes sobre a causa do óbito. Veterano, o astro também participou de “American Horror Story”, além de “The Cool Kids”, “Living the Dream”, “Ugly Betty”, “Justiça Sem Limites” e “Uma Família e Tanto”. Seu papel de maior sucesso, porém, foi mesmo em “Will and Grace”, onde ganhou um Emmy de ator convidado pelo trabalho de 2006 – ele interpretou o personagem Beverley Leslie. Através das redes sociais, milhares de pessoas prestaram condolências e lamentaram a notícia.

