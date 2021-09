Morre o ator Luis Gustavo, aos 87 anos

Celebridade



Publicado em 19 de set de 2021 e atualizado às 15:18

Morreu o ator Luis Gustavo, aos 87 anos, em decorrência de um câncer. A notícia foi dada pelo ator Cassio Gabus Mendes, sobrinho dele, no Instagram.

– Informo que meu querido Tatá faleceu hoje (domingo, 19 de setembro) , vítima de câncer. Descanse na luz e na paz! Obrigado por tudo, meu amado tio.

Em entrevista, Cassio contou que Luis Gustavo morreu em casa:

– Ele já tinha um câncer de intestino há uns três anos. Estava bem difícil. Ele ficou um mês e meio no hospital, mas faleceu em casa. Quis ir para casa. Estava bem, tranquilo. Conseguiu ficar uma semana e meia em casa direitinho. A família se despediu dele. Ele estava até feliz, sorrindo um pouco. E dormiu.

Luis Gustavo começou sua carreira de ator nos anos 1950. Seu primeiro papel de grande destaque foi o Beto Rockfeller na novela de mesmo nome, da TV Tupi. Depois disso, emendou novelas e filmes. Alguns de seus personagens mais marcantes foram o costureiro Ariclenes Almeida/Victor Valentin na primeira versão de “Ti-ti-ti”, o playboy Ricardo em “Anjo mau”, o radialista corrupto Juca Pirama em “O Salvador da Pátria” e mais recentemente, o tio Vavá, de “Sai de baixo”.

Seu personagem mais memorável foi o atrapalhado detetive particular Mário Fofoca, de “Elas por elas”, novela de seu cunhado Cassiano Gabus Mendes. Seu sucesso foi tão grande, que o personagem estrelou um seriado homônimo e o filme “As aventuras de Mário Fofoca”, além de aparecer na segunda versão de “ti-ti-ti”, no ar no Vale a Pena Ver de Novo.

Seus últimos trabalhos na TV foram “Brasil a bordo” e “Malhação: Vidas brasileiras”, ambos exibidos em 2018 na Globo.

Por | O Globo