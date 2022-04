Morre o cantor Tom Parker, do The Wanted, aos 33 anos

O cantor britânico Tom Parker, um dos integrantes da boy band The Wanted, morreu nesta quarta-feira, 30, aos 33 anos. O artista lutava contra um tumor cerebral e faleceu em decorrência da doença. Kelsey, sua mulher, foi quem deu a notícia pelas redes sociais. Ela contou que o cantor morreu nesta manhã em sua casa de forma pacífica e cercado da família. “Nossos corações estão partidos, Tom era o centro do nosso mundo e não podemos imaginar a vida sem seu sorriso contagiante e sua presença energética Estamos realmente gratos pela demonstração de amor e apoio e pedimos que todos nos unamos para garantir que a luz de Tom continue a brilhar para seus lindos filhos. Obrigado a todos que o apoiaram a todo momento em seus tratamentos, ele lutou até o fim. Estarei sempre orgulhosa de você”, escreveu Kelsey no Instagram.

Os parceiros de banda de Tom também lamentaram seu falecimento. Eles estavam junto com a família do artista no momento da morte: “Max, Jay, Siva, Nathan e toda a família The Wanted estão devastados pela perda trágica e prematura de nosso colega de banda. Tom foi um marido incrível para Kelsey e um pai incrível para Aurelia e Bodhi. Ele era nosso irmão, palavras não podem expressar a perda e tristeza que sentimos. Ele estará sempre e para sempre em nossos corações”. O artista foi diagnosticado com câncer terminal no cérebro quando sua mulher estava grávida do segundo filho do casal, em 2020. Durante o tratamento, ele precisou ficar longe dos palcos em alguns períodos e, recentemente, precisou usar uma cadeira de rodas devido a fraqueza que passou a sentir.