Morre o humorista e apresentador Jô Soares, aos 84 anos

Morre o humorista e apresentador José Eugênio Soares, conhecido como Jô Soares, aos 84 anos, na madrugada desta sexta-feira, 5. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o final do mês de julho. A causa da morte ainda não foi divulgada. O funeral de Jô será realizado apenas para a família e amigos próximos. A informação foi confirmada pela ex-esposa dele, Flavia Pedras, nas redes sociais. “Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados (…) Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida”, escreveu Flavia.

Jô Soares nasceu no dia 16 de janeiro de 1938 e teve uma longa carreira no entretenimento brasileiro, destacando-se como humorista, dramaturgo, escritor, ator, diretor de teatro, apresentador de televisão. Chegou a trabalhar nas emissoras Continental, TV Rio, Tupi, Excelsior, Record, SBT e TV Globo. Como apresentador, foi dono de programas como o “Jô Soares Onze e Meia”, no SBT, que comandou entre 1988 e 1999. Nos anos 2000, ele deu início a sua mais famosa atração, o “Programa do Jô”, na TV Globo, no qual realizou diversas entrevistas de celebridades e autoridades. A atração foi ao ar até o ano de 2016.

*Texto em atualização