Morre Paulo Portela, investigador da Polícia Civil, aos 68 anos

Um dos mais conhecidos investigadores da Polícia Civil, o policial Paulo Portela, morreu na noite da última sexta-feira (2), em Salvador. Aos 68 anos, Portela era considerado um dos mais experientes policiais da Bahia.

Portela ficou cerca de dois meses internado no Hospital Santa Izabel, devido a complicações de problemas cardíacos. Há duas semanas, porém, teve uma melhora e chegou a sair da UTI. “Ele melhorou muito e foi para o quarto. Só que anteontem ele passou mal e foi transferido para a Fundação Baiana de Cardiologia. Ontem à noite, aconteceu isso”, contou o filho do investigador, Pablo Portela, na manhã deste sábado (3).

Segundo Pablo, seu pai teve um infarto há três anos, depois que chegou a ser afastado da Polícia Civil. Seria uma tentativa de aposentá-lo. “Readmitiram ele seis meses depois, porque a paixão dele era trabalhar”, diz.

No entanto, após esse baque, Pablo diz que a saúde do pai nunca mais foi a mesma. “Ele não queria sair e, devido a isso, infartou. A paixão dele era a polícia”, enfatiza. Antes de ser internado, Portela estava na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Ele deixou cinco filhos e quatro netos.

“É uma perda para a polícia e, principalmente, para a família. Eu não estou bem psicologicamente, mas estou dando satisfação, porque era isso que ele gostaria, porque ele atendia a todo mundo”, acrescenta.

A Portela era investigador-chefe da Polícia Civil (Foto: Reprodução)

O sepultamento do corpo do policial está marcado para 11h15 deste sábado, no Cemitério Bosque da Paz.