Morre Rincón, ídolo na Colômbia e ex-jogador de Cruzeiro e Corinthians

A Clínica Imbanaco, de Cali, confirmou na noite desta quarta-feira (madrugada de quinta-feira, 14, no Brasil) a morte do ex-jogador Freddy Rincón, de 55 anos. Ídolo nacional na Colômbia, ele teve passagens no Brasil por Cruzeiro, Corinthians, Santos e Palmeiras.

Rincón sofreu um trauma cranioencefálico severo num acidente de trânsito na madrugada de segunda-feira (11), em Cali. Um ônibus colidiu com o carro onde o ex-jogador se encontrava.

O ex-jogador deixa dois filhos: Sebástian Rincón, jogador do Barracas, da Argentina, e Freddy Stiven. Freddy Eusébio Gustavo Rincón Valencia nasceu na cidade de Buenaventura, em 14 de agosto de 1966. O colombiano foi submetido a uma intervenção cirúrgica, mas o quadro clínico não vinha evoluindo. Os médicos já apontavam que Rincón dificilmente sobreviveria, tamanha a gravidade do trauma.

Carreira de Rincón

Sempre muito polêmico, o ex-meio-campista Freddy Rincón passou por diversos clubes com notoriedade internacional. No Brasil, o colombiano vestiu a camisa do Palmeiras, do Santos e do Cruzeiro, mas foi no Corinthians que marcou história, se tornando um dos maiores ídolos do clube e campeão do Mundial de 2000.

Em Minas Gerais, o ex-meio-campista teve curta passagem pela Toca da Raposa, em 2001. Em 22 jogos, marcou apenas um gol com a camisa celeste. Por meio de suas redes sociais, o Cruzeiro desejou forças ao ex-atleta. Rincón disputou as Copas do Mundo de 1990, 1994 e 1998 pela Seleção Colombiana, pela qual marcou 17 gols num total de 84 apresentações, incluindo outros torneios e amistosos.