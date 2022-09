Morre Robert Cormier, das séries ‘Heartland’ e ‘Slasher’, aos 33 anos

O ator canadense Robert Cormier, conhecido por interpretar Finn Cotter na série “Heartland”, morreu aos 33 anos. A causa não foi divulgada, mas a irmã do artista, Stephanie, disse ao The Hollywood Reporter, que Robert faleceu em um hospital em Ontário, no Canadá, devido a ferimentos sofridos em uma queda. No mês passado, o ator anunciou seu retorno à 16ª temporada de “Heartland”, que estreia nos Estados Unidos em outubro deste ano. Na conta oficial da série no Instagram, a morte do ator foi lamentada. “Estamos profundamente tristes ao saber da morte de Robert Cormier. Ele era um membro amado do elenco de ‘Heartland’”, diz um trecho da publicação. “Nossos pensamentos estão com ele e sua família, que pediram privacidade durante esse período difícil.” Robert também esteve no elenco das séries “Slasher”, da Netflix, e “Deuses Americanos”, disponível na Amazon Prime Video. Em seu obituário, ele foi lembrado como um grande “atleta, ator e irmão”: “Ele tinha uma paixão por ajudar os outros e estava sempre procurando alcançar mais. Ele gostava de noites de cinema com sua família e admirava muito seu pai. Ele impactou muitas pessoas ao longo de sua vida, seja família, companheiros de equipe e amigos. A memória de Rob viverá através de sua paixão pela arte e cinema, bem como por suas três irmãs, que significaram o mundo para ele”.