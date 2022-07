Morre um dos fundadores do PSOL Bahia; Reinaldo Martins será homenageado no 2 de julho

A executiva estadual do PSOL-Bahia divulgou nota na manhã deste sábado (20) informando sobre a morte de Reinaldo Martins, 57 ano, um dos fundadores do PSOL e sindicalista do movimento dos servidores públicos federais da Bahia.

O motivo do falecimento não foi informado pela família. O sepultamento ocorreu na tarde da última sexta-feira (1), no cemitério Jardim da Saudade, localizado no bairro de Brotas.

ACOMPANHE AQUI A COBERTURA COMPLETA DO DOIS DE JULHO

“Torcedor fervoroso do Esporte Clube Bahia, ninguém se animava mais do que ele com os eventos que o PSOL promovia, particularmente, das comemorações do Dois de Julho. Neste Dois de julho teremos um dia mais triste sem Reinaldo entre nós. Mas sabemos que ele preferiria ser homenageado assim, na luta, nas ruas, no combate ao neo-fascismo e ao negacionismo, na defesa do IFBA e da educação. Reinaldo estará presente na nossa manifestação no Dois de Julho e estará sempre entre nós. Reinaldo presente!”, afirmou o partido, em nota.

O postulante ao Palácio de Ondina pelo PSOL, Kleber Rosa, destaca que durante o evento de lançamento da pré-candidatura que será realizado, neste sábado (2), às 13h, na sede do bloco de afoxé Korin Efan, no Pelourinho, será reservado um minuto de silêncio em homenagem a Reinaldo Martins.

” Recebi com imensa tristeza o falecimento do companheiro Reinaldo Martins. Nosso Reinaldinho como a gente costumava chamar. Uma figura emblemática do PSOL Bahia. Uma grande liderança da Federação. Nós éramos vizinhos. A Federação e o PSOL perderam uma pessoa muito querida. A Federação hoje, com certeza, está mais triste”, lamenta o psolista.