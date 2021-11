Morte decorrente de oposição a ação policial e apreensão de drogas e arma de fogo

Destaque



Publicado em 19 de nov de 2021 e atualizado às 18:19

Na tarde desta sexta-feira (19) de novembro, numa ação da Polícia Civil, H.G.J.A morreu em oposição a intervenção policial, fato ocorrido na Rua Travessa Palmeiras, s/nº, Distrito de Barra no município de Caravelas.

A equipe da Policia Civil, ao realizar incursão no presente endereço com propósito de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, exarado nos autos do processo nº 8000775-73.2021.8.05.0050, contra o opoente em razão da prática de tráfico de drogas e porte de arma.

No entanto, ao ser localizado, tal pessoa saiu do interior da residência com a arma em punho direcionando contra os Policiais, sendo necessário os Policiais para repelir a injusta e iminente agressão, efetuar disparos de arma em direção ao elemento, que foi atingido, sendo logo em seguida socorrido ao pronto socorro do Hospital Municipal de Caravelas, constatando na sua chegada o óbito.

Foi apreendido em poder do opoente 01 (uma) arma de fogo, tipo submetralhadora artesanal, municiada com 04 cartuchos munições, arma esta utilizada pelo mesmo contra os policiais.

Também foi encontrado no imóvel, 61 (sessenta e uma) porções de substância entorpecente, análoga à “maconha”, 03 (três) pequenos tabletes pesando aproximadamente 158 (cento e cinquenta e oito gramas) da mesma substância e 94 (noventa e quatro) gramas de uma substância análoga à “cocaína”.

Figurava tal pessoa como investigado em diversos procedimentos policiais, inclusive desde a época quando adolescente, em razão da prática de tráfico de drogas e furtos.