Morte macabra vai movimentar últimos capítulos de Pantanal

Pantanal está chegando em sua reta final, prova disso é que a Globo já incluiu em sua programação teasers de Travessia, novela que irá substituir o remake de Bruno Luperi e conta com Jade Picon, Chay Suede e Lucy Alves no elenco. Com o último capítulo cada vez mais próximo, os noveleiros de plantão não se aguentam de curiosidade para descobrir os desfechos de personagens como Maria Bruaca, Juma, Tenório e Velho do Rio, entre outros.

Um dos finais já revelados pela emissora é o do matador de aluguel Solano (Rafa Sieg). Contratado para assassinar os inimigos de Tenório (Murilo Benício), o jagunço vai ser morto por Juma em cena macabra que vai ao ar na próxima semana.

Após ser demitido por Tenório, Solano vai buscar abrigo na tapera de Juma. Cheia de “reiva”, a jovem vai se transformar em onça e faz com ele o terror que ele havia prometido aos desafetos, segundo descrição do próprio autor.

“Solano varre a tapera com o cano da arma, se borrando, claro, está apavorado. A tensão vai lá no alto. Solano paralisa quando se realiza ali, preso com aquela onça. Ela vem na sua direção e ele tomba, derrubando a arma e tudo. Como se ela fosse responder. Solano vai até a porta, quando a onça toma a sua frente. Cambaleante, ele gira nos calcanhares e busca a saída oposta, mas a onça fecha o cerco outra vez. Sem pressa. Sem afobação. A predadora é ela. Ele, a presa. É a onça quem mantém Solano na arapuca que ele armou. E faz com ele o terror que ele prometeu aos outros. Sem pressa de acabar com aquela aflição. Esse balé corre ao sabor da direção mostrando quem faz a lei daquele lugar”, adianta Luperi.

