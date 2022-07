Moto é furtada próximo de circuíto de festa em Itamaraju

Durante a madrugada deste sábado (16), uma pessoa teve sua motocicleta furtada nas proximidades de evento festivo no bairro Santo Antônio do monte em Itamaraju.

De acordo com informações, a vítima participava da festa que aconteceu no bairro, onde havia deixado sua motocicleta Honda CG 125 FAN ano 2011, de cor preta e placa NZC-3710, licenciada em Itamaraju. Numa pequena distância do local da festa.

Ao sair do circuito da festa a vítima se surpreendeu ao não encontrar a moto, identificando o furto. Diante dos fatos a vítima notificou a polícia militar que efetuou rondas no local, mas sem sucesso.

Pela manhã deste sábado a unidade da polícia civil foi procurada, sendo registrando um boletim referente ao furto da motocicleta.

As autoridades policiais investigam o caso, para tentar identificar os criminosos e recuperar o veículo.

Quem souber de informações ligue Policia Militar (190), ou para a Policia Civil (197).