Motociata com Bolsonaro começa seu percurso rumo ao interior de São Paulo; confira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa nesta sexta-feira, 15, de uma passeata de moto, conhecida popularmente como “motociata“, em São Paulo. O grupo de motociclistas saiu às 10h do Campo de Marte, próximo ao Sambódromo do Anhembi, local marcado para a concentração dos manifestantes, e seguiu para Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, em direção à cidade Americana, no noroeste do Estado, um trajeto de 130 quilômetros. O chefe do Executivo cometeu uma infração já no início do percurso ao colocar um capacete estilo “coquinho”, sem a viseira de proteção. Outros motoristas também foram multados por desrespeitarem as leis de trânsito.

Cada motociclista pagou uma entrada de R$ 10 para participar do passeio ao lado de Bolsonaro. A motociata foi organizada pelo grupo “Acelera Para Cristo”. Além do presidente, participa do evento o ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para a realização do evento, a Rodovia dos Bandeirantes ficará interditada das 8h às 15h. A estimativa dos organizadores é que, neste ano, mais de 2 milhões de motociclistas participem. A CCR AutoBan, concessionária que administra a Bandeirantes, informa que o tráfego será permitido, no sentido interior, apenas pela Via Anhanguera (SP-330). O governo de São Paulo estima que o reforço no policiamento para a motociata custará R$ 1 milhão aos cofres públicos. Mais 1.900 policiais militares serão mobilizados para “proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação no ato e a fluidez no trânsito”.

Acompanhe a motociata em tempo real: